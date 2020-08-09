На Львівщині загинув мотоцикліст

Вночі 9 серпня у Миколаївському районі водій мотоцикла наїхав на бордюр та загинув на місці аварії. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась 9 серпня близько 01:40 год. в селі Демня Миколаївського району.

Як йдеться в повідомленні, водій мотоцикла не впорався з керуванням, наїхав на бордюр та загинув на місці події. Зараз встановлюються особа водія та обставини події.

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