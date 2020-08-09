На Львівщині втопились двоє чоловіків

У суботу, 8 серпня, у Пустомитівському та Яворівському районах Львівщини втопилися двоє чоловіків. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Так, близько о 16:00 год. у селі Скнилів Пустомитівського району з водойми витягли тіло 31-річного місцевого мешканця.

Того ж дня близько 21:20 год. в с. Залужжя Яворівського району з місцевого кар’єру підняли тіло 31-річного тіло мешканця села Шкло.

Обставини подій встановлюються.

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