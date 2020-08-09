На Донбасі бойовики 8 разів порушили «всеосяжне перемир'я»

8 серпня на Донбасі бойовики вісім разів порушили домовленості щодо всеосяжного перемир’я, зокрема вони сім разів відкривали вогонь. Серед українських військових без втрат. Про це Львівському порталу повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.

У штабі запевнили, що обстріли були провокативними, тому підрозділи ООС не відкривали вогонь у відповідь.

Загалом обстріли бойовиків зафіксували біля Шумів, Водяного, Попасної, Гнутового, Новоолександрівки, Оріхового та Водяного.

Також у штабі зафіксували, як бойовики проводили інженерні роботи біля тимчасово окупованого села Пікузи. Такі роботи також заборонені за новим всеосяжним перемир’я.

Від початку 9 серпня обстрілів поки не фіксували.