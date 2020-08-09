ОСТАННІ НОВИНИ

На Донбасі бойовики 8 разів порушили «всеосяжне перемир'я»

Ольга Денисяка

|

8 серпня на Донбасі бойовики вісім разів порушили домовленості щодо всеосяжного перемир’я, зокрема вони сім разів відкривали вогонь. Серед українських військових без втрат. Про це Львівському порталу повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.

 

У штабі запевнили, що обстріли були провокативними, тому підрозділи ООС не відкривали вогонь у відповідь.

Загалом обстріли бойовиків зафіксували біля Шумів, Водяного, Попасної, Гнутового, Новоолександрівки, Оріхового та Водяного.

Також у штабі зафіксували, як бойовики проводили інженерні роботи біля тимчасово окупованого села Пікузи. Такі роботи також заборонені за новим всеосяжним перемир’я.

Від початку 9 серпня обстрілів поки не фіксували.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»
Соломія ГОЛОВІНА
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»

Майже 350 бездомних тваринок торік знайшли свої люблячі родини завдяки команді ЛКП «Лев». Так, протягом останніх років у...

Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей
Анастасія ПИЖ
Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей

Як у розвинених країнах ЄС,  рівень життя українського суспільства багато в чому залежить від проєктів та ініціатив, які...

Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?
Наталя ДУЛЯБА
Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?

Незважаючи на те, що ОСББ «Свєнціцького-16» через суд скасовує статус пам’ятки архітектури, який присвоїли львівській ві...

Митрополичі сади: стежками Андрея Шептицького
Ольга ДЕНИСЯКА
Митрополичі сади: стежками Андрея Шептицького

Днями Львівщина відзначала 155 річницю від дня народження митрополита Андрея Шептицього. З цієї нагоди відбулась низка с...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...