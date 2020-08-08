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Музика з фільмів про кохання: «Bigshow Agency» відкриває сезон концертів у Митрополичих садах

Ольга Денисяка

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Компанія «Bigshow Agency» ексклюзивно відкриває сезон магічних концертів у Митрополичих садах. 23 серпня львів’ян та гостей міста запрошують на спеціальну програму «Музика з фільмів про кохання». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Спеціальна програма «Музика з фільмів про кохання» – це унікальна підбірка хітів з кращих романтичних фільмів 20 та 21 століття у виконанні оркестру під керівництвом народного артиста України Богдана Мочурада.

Унікальність Митрополичих садів полягає в тому, що це закрита територія, яка належить до Святоюрського комплексу, де знаходяться Митрополичі палати та дивовижної краси сад, який є перлиною барокового мистецтва поблизу головного Собору міста Лева.

Музика оркестру, в поєднанні з атмосферою садів у теплий літній вечір – гарантія незабутніх вражень.

Оркестр виконає для вас такі знамениті композиції із фільмів про кохання як “Yellow submarine” Бітлз, “Тіко-тіко” Абреу, “Gabriels Oboe” (саундтрек до фільму «Місія») Моріконе, Skyfull Саундтрек до фільму “Агент 007” (солістка Марта Кулай) Адель, і це далеко не все!

Події та заходи, які відбуваються на території Садів організовуються задля підтримки соціальних проєктів та утримання самих садів.

Концерт відбудеться 23 серпня о 19:30. Квитки можна придбати за посиланням.

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