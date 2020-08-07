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Зарплата будівельників на Львівщині зросла на 10%

Наталя Дуляба

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В середньому будівельник на Львівщині заробляє 9126 грн, що майже на 10% більше, ніж у 2019 році. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

 

Згідно з офіційними даними, у будівництві на Львівщині працюють 16 400 осіб або 3,4% від всіх працівників Львівщини.

У першому півріччі середньомісячна номінальна зарплата будівельника становила 9126 грн, що на 9,9% більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Втім навіть платня у 9126 грн є на 5,4% меншою ніж у середньому в області.

Нагадаємо, у червні середня зарплата на Львівщині становила 10 231 грн. Порівняно із травнем вона зросла на 11,5%. Вартість однієї години роботи в області – трохи більше 86 грн.

Найбільше на Львівщині заробляють працівники підприємств із виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 18 136 грн, нафтодобування – 18 103 грн, фінансової і страхової діяльності – 17 548 грн, держуправління й оборони – 15 657 грн.

Найменшу платню в області мають працівники готелів – 3021 грн, що навіть менше від «мінімалки» (4723 грн).

Натомість по Україні середня зарплата у червні становила 11 579 грн.

Як писав Львівський портал, на Львівщині майже на 15% зросли борги з зарплат. Роботодавці не виплатили своїм працівникам майже 85 млн грн. Кому саме винні найбільше грошей, читайте за цим посиланням.

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