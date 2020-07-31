На Львівщині на майже 15% зросли борги із зарплат. Кому заборгували найбільше?

На Львівщині борги із заробітних плат сягнули понад 84 млн грн. Найбільші борги із зарплат – у працівників промислових підприємств та закладів охорони здоров’я. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівщини.

Загалом станом на 1 липня 2020 року заборгованості з виплати заробітної плати працівникам становила 84,7 млн грн. Це на 14,7% , тобто на 10,9 млн грн, більше відносно 1 червня 2020 року.

Найбільше заборгували працівникам:

промислових підприємств – 50,9 млн грн;

установ охорони здоров’я – 17,9 млн грн.;

організацій будівництва – 6,1 млн грн.

За територіальним розподілом найбільші обсяги боргів були у Сокальському (25 млн грн), Яворівському (10,7 млн грн) районах та у Львові (22,8 млн грн).

Як повідомляв Львівський портал, у червні порівняно з травнем 2020 року середня заробітна плата зросла на 11,5% та становила понад 10 тисяч грн . Минулого місяця найбільш оплачуваними були працівники підприємств з виробництва хімічних речовин та з добування сирої нафти і природного газу.

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