На Яворівщині затримали молодика з незаконно зрізаними соснами

У четвер, 6 серпня, біля села Смолин Яворівського району правоохоронці зупинили вантажівку, завантажену нечіпованою деревиною. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Незаконну зрубану деревину перевозив 22-річний місцевий мешканець. У причепі вантажного автомобіля ЗІЛ правоохоронці виявили 21 колоду сосни без відповідних документів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Всю деревину поліцейські вилучили та передали її на зберігання. Також молодик позбувся автомобіля, яким підпільно перевозив колоди.

Наразі правоохоронці встановлюють походження незаконно зрізаної деревини та осіб, причетних до скоєння правопорушення.

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