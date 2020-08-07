Львівському аеропорту вдалося вийти на беззбитковість попри коронакризу, – Криклій

Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького вдалося досягти беззбитковості, незважаючи на коронакризу. Про це під час робочого візиту на Львівщину 7 серпня заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає пресслужба відомства.

За його словами, це вдалося зробити завдяки оптимізації усіх витрат та активній роботі менеджменту летовища.

«В усьому світі саме авіаційна галузь чи не найбільше постраждала у зв’язку з COVID-19. Збитки аеропортів та авіакомпаній через закриття кордонів і скасування рейсів оцінюються в мільярди доларів. Але навіть у таких скрутних ситуаціях є вихід. В умовах кризи аеропорт Львова проводить оптимізацію усіх витрат, активно працює менеджмент підприємства і на сьогодні летовищу вдалося досягти рівня беззбитковості. Вдячний керівництву аеропорту за правильну політику компанії у цьому питанні. І очікуємо відновлення польотів до країн Європи для українців з метою туризму, що пришвидшить повернення до докризових об’ємів», – зазначив Владислав Криклій.

Наразі міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького здійснює низку регулярних внутрішніх рейсів з/до Києва, Одеси та Херсона авіакомпаніями Sky Up Airlines та Windrose. А також низку регулярних міжнародних рейсів з/до Польщі, Туреччини, Угорщини, Німеччини, Великобританії, Литви, Болгарії, Білорусі та Італії. Їх обслуговують авіакомпанії LOT Polish Airlines, Pegasus Airlines, Wizz Air Hungary Ltd, Sky Up Airlines, Turkish Airlines, Белавіа та Ryanair.

Крім цього, підприємство продовжує розвивати вантажну авіацію. Світова криза у пасажирському авіасполученні внаслідок COVID-19 стала поштовхом для розширення програми вантажних перевезень. Відтак, ще у квітні аеропорт розпочав програму міжнародних вантажних перевезень у співпраці з однією з українських авіакомпаній. Наразі летовище приймає низку міжнародних вантажних рейсів з/до Латвії та Німеччини, а також чартерні рейси до Туреччини, Єгипту та Чорногорії.

Нагадаємо, нещодавно в аеропорту «Львів» запрацювала лабораторія, де можна пройти ПЛР-тест на коронавірус. Всі деталі читайте за цим посиланням.

Як відомо, з 19 червня львівське летовище відновило прийом пасажирських авіарейсів, що були призупинені три місяці через пандемію коронавірусу.

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Фото: Мінінфраструктури