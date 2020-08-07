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Кількість скарг на домашнє насильство за пів року в Україні зросла на 40%

Соломія Головіна

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В Україні за перші півроку кількість повідомлень про домашнє насильство збільшилася на 40 відсотків. Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павличенко, передає Радіо Свобода.

 

За словами Павличенко, за вказаний період до поліції надійшла 101 тисяча подібних повідомлень. Вона зазначила, значного збільшення їхньої кількості під час карантину не зафіксовано.

«У період карантину тема домашнього насильства стала ще більш актуальною, оскільки люди виявилися дещо в закритому приміщенні і в постійному перебуванні вдома. Не дивлячись на це, Національна поліція не фіксувала таких різких збільшень викликів на лінію «102» щодо домашнього насильства в період карантину», – сказала заступниця міністра.

На думку Павличенко, збільшення кількості повідомлень пов’язане з кращою обізнаністю населення та кращим реагуванням на прояви насильства.

У МВС також нагадали про запуск чат-бота police_helpbot в Telegram та Viber для оперативного реагування та інформування щодо домашнього насильства.

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