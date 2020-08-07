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У Львові закрили сервісний центр МВС через COVID-19

Соломія Головіна

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У Львові з 8 серпня на карантин закривають сервісний центр МВС №4641 (вул. Д.Апостола, 11). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі регіонального сервісного центру МВС у Львівській області.

 

Роботу установи тимчасово зупинили через виявлення захворювання COVID-19 у працівників.

Зазначається, що особи, які зареєструвалися в онлайн-чергу, зможуть отримати відповідні послуги, у будь-якому іншому сервісному центрі МВС у Львівській області, за умови наявності талону онлайн-черги та попереднього запису за телефоном обраного територіального сервісного центру.

У Львівській області продовжують надавати послуги такі сервісні центри МВС:

  •  ТСЦ 4642 м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 64, тел.(03244) 3-14-11
  •  ТСЦ 4643, Золочівський район, с. Червоне, вул. Л. Українки, 1, тел. (03265) 5-45-55
  • ТСЦ 4643, Золочівський район, с. Червоне, вул. Л. Українки, 1, тел. (03265) 5-45-55
  • ТСЦ 4644, м. Самбір, вул. Східна, 216, тел.(066) 335-32-68
  • ТСЦ 4645, м. Стрий, вул. Багряного, 4, тел. (03225) 9-27-72
  • ТСЦ 4646, м. Червоноград, вул. Корольова, 14 а, тел. (03249) 4-20-10
  • ТСЦ 4648 Старосамбірський район, с. Стрільбичі, вул. Яблунева, 1 г, тел. (032) 38-23-084

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