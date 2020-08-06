Вибух у Бейруті: за допомогою звернулися 30 українців, у трьох пошкоджено житло

Після вибуху в Бейруті (Ліван) 30 громадян України звернулися за допомогою до посольства. Крім того, у трьох українських сімей серйозно пошкоджено житло. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає hromadske.

Серед помешкань, які виявилися пошкодженими внаслідок масштабного вибуху в порту Бейрута, – домівки трьох сімей українців. Ще одна громадянка України повідомила про руйнування її квартири та незначні тілесні ушкодження. Усі вони звернулися за допомогою до Посольства України в Лівані.

Ще 30 українців у Бейруті звернулися до посольства з проханням про невелику фінансову підтримку.

За словами Кулеби, станом на 9 годину ранку дипломати не отримували повідомлень про загиблих чи серйозно травмованих українців.

Дипломат додав, що Україна готова надати допомогу Лівану та вже отримала від ліванської сторони запит найбільш нагальних потреб, МЗС координує надання цієї гуманітарної допомоги.

Як повідомляв Львівський портал, 4 серпня у порту Бейрута стався надзвичайно потужний вибух. За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Наразі відомо про загибель 135 людей та поранення приблизно 5 тисяч. Зараз у Бейруті надзвичайний стан, тож контролювати безпеку у місті буде армія, а сам стан можуть продовжити після 14 днів.

Розмір збитків від вибуху, за попередніми підрахунками, становить від трьох до п’яти мільярдів доларів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.