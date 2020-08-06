У Рясному загорілись складські приміщення

У четвер, 6 серпня, на складських приміщеннях Рясному виникла масштабна пожежа. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

«Пожежа виникла на вул. Шевченка у складському приміщенні. Залучено 16 одиниць спецтехніки, 68 рятувальників. Також залучено пожежний поїзд «Укрзалізниці», – йдеться в повідомленні.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 16:51 год. Загасити займання вдалось лише о 20:24 год.

Зі слів очевидців, пожежа виникла у складському приміщенні, яке розташоване поблизу заводу «Електрон».

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Фото: ДСНС, Варта-1