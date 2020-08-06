ОСТАННІ НОВИНИ

У Рясному загорілись складські приміщення

Ольга Денисяка

|

У четвер, 6 серпня, на складських приміщеннях Рясному виникла масштабна пожежа. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

«Пожежа виникла на вул. Шевченка у складському приміщенні. Залучено 16 одиниць спецтехніки, 68 рятувальників. Також залучено пожежний поїзд «Укрзалізниці», – йдеться в повідомленні.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 16:51 год. Загасити займання вдалось лише о 20:24 год.

 

Зі слів очевидців, пожежа виникла у складському приміщенні, яке розташоване поблизу заводу «Електрон».

 

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ДСНС, Варта-1

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»
Соломія ГОЛОВІНА
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»

Майже 350 бездомних тваринок торік знайшли свої люблячі родини завдяки команді ЛКП «Лев». Так, протягом останніх років у...

Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей
Анастасія ПИЖ
Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей

Як у розвинених країнах ЄС,  рівень життя українського суспільства багато в чому залежить від проєктів та ініціатив, які...

Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?
Наталя ДУЛЯБА
Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?

Незважаючи на те, що ОСББ «Свєнціцького-16» через суд скасовує статус пам’ятки архітектури, який присвоїли львівській ві...

Митрополичі сади: стежками Андрея Шептицького
Ольга ДЕНИСЯКА
Митрополичі сади: стежками Андрея Шептицького

Днями Львівщина відзначала 155 річницю від дня народження митрополита Андрея Шептицього. З цієї нагоди відбулась низка с...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...