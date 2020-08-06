У мерії забракло грошей для ремонту на проспекті Свободи

На проспекті Свободи у центрі Львова почали ремонтувати пішохідну алею. Для ремонту необхідно майже 14 млн грн, однак у бюджеті таких коштів наразі немає. Тому на алеї виконають лише роботи, вартість яких – 9,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Капітальний ремонт центральної пішохідної алеї на пр. Свободи проводить ПП «Термобуд-Київ». Вартість робіт – 13 млн 744 тис грн. Оскільки такої суми в бюджеті наразі немає, то з підрядником укладено угоду на виконання робіт на суму 9,5 млн грн. У разі наявності повної суми коштів, буде укладено додаткову угоду з підрядником», – повідомив голова Галицької РА Андрій Зозуля.

Також він розповів, що проєктом ремонту алеї на пр. Свободи передбачено облаштування водопостачання та водовідведення й автоматичного поливу газонів, ремонт прилеглих тротуарів, заміну освітлення. Саму алею буде вистелено плиткою з чорного та сірого граніту.

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