У Львівській опері провели конкурс на вакантні посади артистів балету

У Львівській національній опері 29 липня відбувся конкурс на заміщення вакантних посад артистів балету та репетитора з класу балету. Почесним гостем став відомий хореограф Раду Поклітару. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

Загалом у конкурсі взяли участь 17 конкурсантів – молоді випускники хореографічних коледжів та артисти українських оперних театрів.

Рішенням конкурсної комісії переможцями конкурсу визнано: Сергія Качуру (артист балету, провідний майстер сцени), Уляну Корчевську (артистка балету першої категорії), Ілону Кравченко (артистка балету другої категорії), Мілену Русанову (артистка балету другої категорії), Ігоря Храмова (репетитор з класу балету).

«Я вважаю, ми побачили багато здібних молодих артистів з Києва, Харкова, Дніпра. Приїхали дуже талановиті випускники Київського хореографічного училища. Загалом, це студенти і артисти з України – водночас дуже різні та здібні. Сподіваюся, що за цей рік ми сформуємо хороший колектив – кордебалет, а вже з молодих і здібних будемо «вирощувати» солістів, – наголосив художній керівник балету Львівської національної опери Андрій Мусорін.

Почесним гостем конкурсу був хореограф Раду Поклітару.

«На конкурс приїхав мій друг Артем Шошин (провідний соліст Kyiv Modern Ballet, – ред.). І подумав, чому я не можу піти, мене ж пустять? (сміється – ред.). Я з великим інтересом і задоволенням подивився на молодих виконавців, яких переглядали у склад балетної трупи Львівської опери: хтось на підвищення категорії відповідно до штатного розпису, хтось прийшов вперше в театр. Це завжди цікаво! Кастинги завжди вливають нову кров у театр. Я маю великі надії на новий етап в житті Львівського балету з призначенням на посаду художнього керівника балету Андрія Юрійовича Мусоріна, він безумовно професіонал в класичному танці».

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Фото: Львівська опера