Лікування інфаркту та інсульту: що зміниться у 2021 році

У Національній службі здоров’я України пояснили, які послуги для пацієнтів з інфарктом чи інсультом стануть безкоштовними у 2021 році. Про це повідомили на сторінці у Facebook НСЗУ, передає Львівський портал.
У квітні та червні 2020 року понад 21 тисяча пацієнтів потрапили до медичних закладів з інсультом чи інфарктом.
192 медзаклади, які надають допомогу пацієнтам при гострому мозковому інсульті, та 65 закладів, які лікують пацієнтів при гострому інфаркті міокарду, уклали контракти з Національною службою здоров’я України.
Для надання допомоги пацієнтам з інфарктом та інсультом НСЗУ виплатила медзакладам 400 млн гривень.
До пакету послуг з лікування інфаркту та інсульту, який пацієнт отримує безоплатно в медзакладі, включено:
- діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження);
- проведення тромболітичної терапії (при інсульті), стентування (при інфаркті);
- цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації;
- медична реабілітація в гострому періоді;
- лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали;
- ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти);
- харчування в стаціонарних умовах.
Щоб отримати медичну допомогу, пацієнту потрібно лише викликати швидку допомогу за номером 103, а бригада швидкої має доставити пацієнта в той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування інфаркту чи інсульту. Місцева влада мала подбати про те, щоб розробити відповідні маршрути пацієнта.
В Програмі медичних гарантій на 2021 рік НСЗУ пропонує:
- Збільшити тарифи на лікування інфаркту та інсульту:тариф на лікування інфаркту підвищити до 50 тис грн; тариф на лікування інсульту підвищити до 30 тис грн, до яких застосовуватимуться коригувальні коефіцієнти в залежності від проведеного лікування.
- Ввести підвищувальний коефіцієнт за дотримання бригадами екстреної медичної допомоги правильних маршрутів пацієнтів. Центр екстреної медичної допомоги отримає більше коштів, якщо бригада доставлятиме пацієнта саме до того закладу, який має договір з НСЗУ на лікування інфаркту чи інсульту.
- Включити до програми «Доступні ліки» ліки для пацієнтів, що мали інфаркт або інсульт. Це дасть їм можливість отримувати потрібні ліки в аптеці за рецептом лікаря безоплатно або з незначною доплатою, та зробить лікування наслідків захворювання більш доступним.
- Реалізувати зазначені пропозиції ми зможемо в разі, якщо буде затверджено збільшення бюджету Програми медичних гарантій на 2021 рік до 255 млрд грн.
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Ольга Денисяка