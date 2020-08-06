Лікування інфаркту та інсульту: що зміниться у 2021 році

У Національній службі здоров’я України пояснили, які послуги для пацієнтів з інфарктом чи інсультом стануть безкоштовними у 2021 році. Про це повідомили на сторінці у Facebook НСЗУ, передає Львівський портал.

У квітні та червні 2020 року понад 21 тисяча пацієнтів потрапили до медичних закладів з інсультом чи інфарктом.

192 медзаклади, які надають допомогу пацієнтам при гострому мозковому інсульті, та 65 закладів, які лікують пацієнтів при гострому інфаркті міокарду, уклали контракти з Національною службою здоров’я України.

Для надання допомоги пацієнтам з інфарктом та інсультом НСЗУ виплатила медзакладам 400 млн гривень.

До пакету послуг з лікування інфаркту та інсульту, який пацієнт отримує безоплатно в медзакладі, включено:

діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження);

проведення тромболітичної терапії (при інсульті), стентування (при інфаркті);

цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації;

медична реабілітація в гострому періоді;

лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали;

ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти);

харчування в стаціонарних умовах.

Щоб отримати медичну допомогу, пацієнту потрібно лише викликати швидку допомогу за номером 103, а бригада швидкої має доставити пацієнта в той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування інфаркту чи інсульту. Місцева влада мала подбати про те, щоб розробити відповідні маршрути пацієнта.

В Програмі медичних гарантій на 2021 рік НСЗУ пропонує:

Збільшити тарифи на лікування інфаркту та інсульту:тариф на лікування інфаркту підвищити до 50 тис грн; тариф на лікування інсульту підвищити до 30 тис грн, до яких застосовуватимуться коригувальні коефіцієнти в залежності від проведеного лікування. Ввести підвищувальний коефіцієнт за дотримання бригадами екстреної медичної допомоги правильних маршрутів пацієнтів. Центр екстреної медичної допомоги отримає більше коштів, якщо бригада доставлятиме пацієнта саме до того закладу, який має договір з НСЗУ на лікування інфаркту чи інсульту. Включити до програми «Доступні ліки» ліки для пацієнтів, що мали інфаркт або інсульт. Це дасть їм можливість отримувати потрібні ліки в аптеці за рецептом лікаря безоплатно або з незначною доплатою, та зробить лікування наслідків захворювання більш доступним. Реалізувати зазначені пропозиції ми зможемо в разі, якщо буде затверджено збільшення бюджету Програми медичних гарантій на 2021 рік до 255 млрд грн.

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