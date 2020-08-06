Коронавірус у ЗСУ: за добу захворіли ще 34 військових

Станом на ранок 6 серпня у Збройних силах України 265 осіб хворіють на COVID-19. За останню добу виявлено 34 нових випадки. Про це у Facebook повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ, передає Львівський портал.

Станом на 10:00 год. 6 серпня в Збройних Силах України на коронавірус хворіє 265 осіб. За минулу добу зареєстрували 34 нових випадки.

«Всього за час пандемії одужало – 661 особа, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 588 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 162 особи», – йдеться в повідомленні.

З них в закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ»– 5 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 військовослужбовець, Житомирський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Одеська міська інфекційна лікарня – 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні в домашніх умовах під наглядом медичної служби знаходиться 25 осіб ( Київська область – 3 військовослужбовці та 2 працівника ЗСУ, Львівська область 14 військовослужбовців та 5 працівників ЗСУ, Миколаївська область – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкій перебіг захворювання.

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