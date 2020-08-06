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Біля Порохової вежі і на пр. Свободи встановлюють питні фонтани

Ольга Денисяка

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У Львові почали облаштувати фонтани на вул. Підвальній, біля Порохової вежі, та на пр. Свободи, поруч із пам’ятником Тарасу Шевченку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Загалом місто планує встановити 5 питних фонтанів у центральній частині міста. Фонтани будуть двох типів – чотири дворівневі та один трирівневий із чашею для собак чи котиків. Питні фонтанчики вартували місту 587 тис. грн.

У ЛМКП «Львіводоканал» розповідають, що вода до питних фонтанчиків потраплятиме переважно із підземних джерел свердловин поблизу міста Стрий. Тому львів’яни та гості міста матимуть змогу напитися чистої артезіанської води

«Дизайн фонтанів погодило міське управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради. Після завершення монтажних робіт фонтанчики тестуватимуть, а воду додатково перевірять у лабораторії «Львівводоканалу». Загалом усі 5 фонтанів виготовлено з нержавіючої сталі і вони є стійкими до вандалізму. Важливо, що львів’яни не контактуватимуть губами з металом фонтанчиків  – стійкий потік води дозволить напитися без контакту із краном, що важливо в умовах карантину», –  повідомляють у ЛМКП «Львіводоканал».

Зазначимо, що перший фонтан, на пл. Ринок, запрацював учора, 4 серпня.  Також ще заплановано встановити питні фонтанчики на площі Митній та поруч із Оперним театром.

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Фото: ЛМР

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