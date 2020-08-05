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За руйнування двох пам'яток архітектури у Львові дві фірми отримали по 170 тисяч штрафу

Соломія Головіна

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У Львові через руйнування пам’яток архітектури наклали максимальні штрафи у розмірі 170 тис. грн. на дві фірми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Так, штрафи було накладено сьогодні, 5 серпня, під час засідання адміністративної комісії, створеної при виконавчому комітеті ЛМР щодо порушення законодавства про охорону історичної спадщини.

Мова йде про пам’ятки архітектури на вул. Січових Стрільців, 2, а також на вул. Франка, 90.

«Під час сьогоднішнього засідання адмінкомісія наклала два штрафи по 170 тис грн за руйнування пам’яток архітектури. Йдеться про ремонтні роботи в пам’ятці архітектури на вул. Січових Стрільців, 2. Представнику юридичної особи було вручено припис про зупинення робіт. Проте роботи було продовжено. Окрім того, питання двічі розглядалось на адмінкомісії, і представник власника не надав жодного дозвільного документу на проведення робіт», – розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку, голова адміністративної комісії Андрій Москаленко.

вул. Січових Стрільців, 2

Водночас другий порушник – юридична особа, що здійснила вибиття дверного отвору на місці віконних у цоколі будівлі-пам’ятки архітектури на вул. Франка, 90.

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Фото: ЛМР

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