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Академію сухопутних військ знову визнали одним із кращих вишів України

Наталя Дуляба

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Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного знову визнали одним із кращих вишів України. Навчальний заклад виграв гран-прі XI міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти», що цими днями проходить у Києві. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник Академії сухопутних військ Павло Ткачук.

 

Так, Національна академія сухопутних військ неодноразово бере участь Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти». Цьогоріч військовий виш здобув чергову нагороду – гран-прі «Лідер вищої освіти України».

«Пишаюсь тим, що Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вчергове визнана одним з лідерів вищої освіти України. Вітаю весь керівний та науково-педагогічний склад академії, а також всіх її вихованців із черговим визнанням нашої спільної копіткої праці на освітянській ниві», – написав Павло Ткачук.

Також львівський військовий виш виборов золоту медаль та диплом у конкурсі тематичних наукових робіт в номінації: «Упровадження інформаційно-цифрових систем і технологій у навчальній, дослідницькій та інноваційній діяльності закладів освіти».

Зазначимо, що Міжнародну виставку «Сучасні заклади освіти» щороку організовує компанія «Виставковий світ» разом із Міністерством освіти і науки України та Національною академією педагогічних наук України. Цьогоріч участь у ній взяли понад 500 закладів освіти різних рівнів, органів державного й регіонального управління, місцевого самоврядування, виробників і постачальників засобів навчання, видавництв.

У 2019 році на згаданій виставці Академію сухопутних військ також відзначали як один із провідних українських вишів. Також торік виш визнали лідером інноваційної освіти.

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