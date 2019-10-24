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Лідер в інноваційній освіті: Академію сухопутних військ визнали кращим вишом

Наталя Дуляба

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Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного здобула нагороди в усіх конкурсах Одинадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» та Десятої міжнародної виставки освіти за кордоном «WorldEdu – 2019». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

 

Національна академія сухопутних військ виборола гран-прі «Лідер інновацій в освіті». Також у конкурсі тематичних наукових робіт в номінації «Інноваційна діяльність закладів освіти – ресурс забезпечення якості освіти» виш нагородили золотою медаллю та дипломом.

Зазначимо, цьогоріч у роботі виставок взяли участь 560 учасників із 25 регіонів України, а також Чехії, Словаччини, Польщі, США, Франції, Білорусі. Під час заходів було проведено низку науково-практичних конференцій, тематичних семінарів, презентацій, майстер-класів та інших заходів.

Виставки тривали протягом 22-24 жовтня в Києві, їхнім організатором виступила компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України.

Фото: Академія сухопутних військ

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