Лідер в інноваційній освіті: Академію сухопутних військ визнали кращим вишом

Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного здобула нагороди в усіх конкурсах Одинадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» та Десятої міжнародної виставки освіти за кордоном «WorldEdu – 2019». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

Національна академія сухопутних військ виборола гран-прі «Лідер інновацій в освіті». Також у конкурсі тематичних наукових робіт в номінації «Інноваційна діяльність закладів освіти – ресурс забезпечення якості освіти» виш нагородили золотою медаллю та дипломом.

Зазначимо, цьогоріч у роботі виставок взяли участь 560 учасників із 25 регіонів України, а також Чехії, Словаччини, Польщі, США, Франції, Білорусі. Під час заходів було проведено низку науково-практичних конференцій, тематичних семінарів, презентацій, майстер-класів та інших заходів.

Виставки тривали протягом 22-24 жовтня в Києві, їхнім організатором виступила компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України.

Фото: Академія сухопутних військ