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У серпні троє львів'янок відзначають 100 і більше років

Ольга Денисяка

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У серпні троє львів’янок поважного віку відзначатимуть день народження: двом із них виповниться 100 років, одній – 102 роки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомили в управлінні соціального захисту ЛМР, 3 серпня столітній ювілей відзначила Іонова Ая Михайлівна. Уже 20 серпня свій 102-ий день народження святкуватиме Чечіна Владислава Валер’янівна, а 31 серпня сто років відзначатиме Шушкова Ганна Афанасівна.

Нагадаємо, традиційно тим львів’янам, яким виповнюється по сто років, на день народження з бюджету Львова надають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тис грн, пам’ятну монету та вітальний лист від імені міського голови. Усім же, хто святкуватиме 101 та більше років, – 5 тис грн. Загалом у 2020 році на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів у бюджеті передбачили 195 тис грн.

Загалом у Львові мешкає 8 чоловіків та 31 жінка, яким у 2020 році виповнюється сто та більше років. Зокрема, 19 львівських довгожителів відзначатимуть свій столітній ювілей, а 20 – 101 та більше років. Найстаршому мешканцеві Львова цього року виповнюється 104 роки.

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Фото: ЛМР

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