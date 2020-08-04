У Львові за хабар судитимуть посадовців військової частини

У Львові судитимуть начальника відділення та діловода однієї з військових частин області, які «погоріли» на хабарі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі військової прокуратури Західного регіону України.

Слідством встановлено, що військовослужбовець, діючи за попередньою змовою з діловодом, одержав у травні тисячу доларів неправомірної вигоди. Хабар призначався за сприяння у визнанні призовною комісією військового комісаріату непридатним громадянина до проходження строкової військової служби в лавах Збройних Сил України.

Обвинувальний акт щодо офіцера та діловода скеровано до Шевченківського райсуду Львова. Вони обвинувачуються у зловживанні впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 ККУ).

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