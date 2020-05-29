На Львівщині спіймали на хабарі керівника військової частини

На Львівщині керівника відділення військової частини та його співробітника зловили на отриманні 1000 доларів хабара. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України у Львівській області.

Начальник відділення однієї з військових частин у Львівській області спільно з колегою обіцяли «вирішити» питання про непридатність призовника до служби за 1 тисячу доларів США.

29 травня правоохоронці затримали зловмисників на гарячому неподалік військкомату під час отримання всієї суми.

Наразі розпочато кримінальні провадження за фактом одержання неправомірної вигоди службовими особами.

Фото: СБУ