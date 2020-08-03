Всесвітній тиждень грудного вигодовування: все, що потрібно знати матерям

Із 1 по 7 серпня триває Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування, ініційований Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Львівський портал розповідає про унікальність грудного молока та чому грудне вигодовування важливе не лише для дитини, а й для матері.

Тиждень підтримки грудного вигодовування у світі проходить щороку з 1 по 7 серпня. Його проводять, аби акцентувати увагу громадськості на цінності грудного вигодування та популяризувати здоровий спосіб життя. Участь беруть близько 170 країн, Україна долучилася до цієї ініціативи у 2001 році.

Грудне молоко матері є унікальним натуральним продуктом харчування для новонароджених: немовля отримує поживні речовини та вітаміни, а антитіла для захисту від хвороб.

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Грудне вигодовування сприяє сенсорному та пізнавальному розвитку немовляти, а також закладає основу для подальшого інтелектуального розвитку.

«Чому так важливо годувати дитину грудьми? Для мами це є і профілактика онкозахворювання, і краще післяпологове відновлення, і хороший емоційний стан. Користь годування грудним молоком для дитини взагалі важко переоцінити: підвищується імуноглобулін, внормовується імунний статус дитини загалом, дитина їсть коли хоче і скільки хоче, ця їжа завжди є стерильна і доступна, найкраща, найсмачніша. І що найголовніше – налагоджується міцний зв’язок між мамою та дитиною, який протягом життя перервати неможливо», – цитує пресслужба Львівської міськради головну координаторку з грудного вигодовування дитячої лікарні Ларису Григоренко.

Медики зауважують, що саме грудне молоко виконує функцію імунітету у новонародженої дитини, яка ще не має сформованої імунної системи. Найавторитетніші світові організації рекомендують виключно грудне вигодовування протягом перших шести місяців життя немовляти, адже це є «фундаментом» його здоров’я у майбутньому.

Також грудне вигодовування сприяє здоров’ю мами: знижує ризик раку молочної залози і яєчників, діабету II типу і післяпологової депресії.

«Вміст грудного молока не є сталим, він змінюється протягом усього лактаційного періоду. У кожної жінки є різний склад грудного молока, він формується під потреби саме її дитини. Більше того, склад молока змінюється протягом дня – зранку і ввечері. Цікаво, що його склад змінюється навіть протягом одного годування: у першій порції молока є більше води, відповідно, дитина більше напивається, а остання порція містить уже більше жиру, щоб дитинка наїлася», – пояснює лікар-неонатолог Львівського перинатального центру Ольга Шлемкевич.

Також вона наголошує: грудне молоко на 90% складається із води. Тому діти до шести місяців, які перебувають виключно на грудному вигодовуванні, не потребують додаткового введення води.

Рекомендації ВООЗ та ЮНІСЕФ щодо грудного вигодовування:

забезпечити контакт «шкіра до шкіри» та прикладати дитину до грудей матері якнайшвидше після народження немовляти;

якнайшвидше почати грудне вигодовування, найкраще – протягом першої години життя дитини;

забезпечити перебування матері та новонародженої дитини в одній палаті 24 години на добу, щоб матір змогла годувати дитину на вимогу (тобто так часто, як хоче дитина, вдень і вночі);

забезпечити виключно грудне вигодовування протягом перших шести місяців із народження – немовлятам не слід давати жодних інших продуктів харчування, навіть воду;

не використовувати жодних сумішей, пляшечок, сосок чи пустушок, якщо можливе виключно грудне вигодовування;

поступово вводити прикорм, починаючи з шести місяців, але продовжувати грудне вигодовування до досягнення дитиною віку двох років і старше.

Нагадаємо, на Львівщині пропонують створити перший у регіоні банк грудного молока. Детальніше читайте за цим посиланням.

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