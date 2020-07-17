На Львівщині просять створити перший в регіоні банк грудного молока

У Львові просять створити перший в Західній Україні Банк грудного молока. Такий банк необхідний для немовлят у неонатальних відділеннях. Відповідну петицію зареєстрували сайті петицій до Львівської облради.

У зверненні зазначається, що у Львівській обласній клінічній лікарні (ЛОКЛ) нещодавно після капітального ремонту запрацювала сучасна молочна кухня для вигодовування пацієнтів неонатальних відділень. Реконструкцію, ремонт, закупівлю меблів та обладнання було здійснено виключно за кошти благодійників. Банк грудного молока існує в Києві і створений за кошти Київського міського бюджету.

Автор петиції, Олег Єлісеєв, просить у Львівської обласної державної адміністації та депутатів області придбати необхідне обладнання для запуску Банку грудного молока в Західній Україні. Щоб розпочати роботу Банку, необхідно придбати аналізатор грудного молока Miris HMA та пастеризатор Sterifeed S180.

«Кожна дитина має право на грудне молоко, але, на жаль, не кожна мама може дати його своєму малюку. Завдання Банку – допомога дітям, які особливо потребують грудного молока. Щорічно в неонатальних відділеннях лікується близько 600 немовлят, які, в основному, народжуються передчасно. Окрім комплексного лікування, величезне значення для їх одужання має безпечне, якісне та збалансоване харчування. І, без сумніву, грудне молоко є беззаперечним пріоритетом», – йдеться в петиції.

Також він зазначає, що банком грудного молока зможуть користуватись й інші пологові стаціонари Західної України, тож закликає налагодити комунікацію і з ними.

Як пише Galnet, спонукала Олега до цієї ідеї особиста історія. Шість років тому в обласний неонатальний центр потрапив його син, матір немовляти відправили на лікування за кордон.

«У мене народився синочок на 7 місяці. Важив 1 кілограм 900 грамів. У жінки були проблеми зі здоров’ям і її потрібно було терміново відправити в Ізраїль на лікування. А я цілий місяць щодня ходив в неонатальний центр, щоб побути біля сина. Зараз Давиду 6 років. Скоро піде у школу», – розповідає Олег Єлісеєв.

Відтоді чоловік допомагає неонатальному центру. Чотири роки тому там уже намагалися запустити Банк грудного молока, однак нічого не вийшло.

«Це справа принципу – запустити Банк молока у Західній Україні. Будемо стукати через Київ щодо виділення коштів. Ця річ потрібна тим діткам, які народжуються передчасно або мають вади. Для них саме грудне молоко є панацею. Не потрібно переходити на жодні суміші. У Європі майже в кожному місті є банк молока. Це норма, коли мати може піти та поставити молоко на зберігання. В Україні є лише один – у Києві, який запустили близько року тому, за державний кошт», – додає Єлісеєв.

За словами чоловіка, приміщення для Банку молока уже підготовлене і залишилось закупити два прилади: аналізатор та пастеризатор. Також потрібне програмне забезпечення, проте, як пояснює Олег Єлісеєв, його можна взяти у Київського банку. Для закупівлі цих приладів необхідно близько 50 тисяч доларів.

За півтора місяці під петицією підписались 623 людей. Для того, щоб її розглянули, необхідно 1000 підписів. Збір підписів триває до кінця серпня.

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