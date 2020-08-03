У Львові стартував прийом заявок на звання Почесного Амбасадора

У Львові з 3 серпня до 30 вересня триватиме прийом заявок на звання Почесного Амбасадора. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Спеціальна комісія обирає впливових українців, які сприяють міжнародній промоції Львова як достойного міста для проведення заходів ділової гостинності. Рішення приймається з урахуванням критерій, серед яких: тісний і тривалий зв’язок із Львовом, участь в організації та проведенні конференцій.

Звання Почесного Амбасадора Львова надається на 2 роки. Офіційне нагородження відбувається на Галі Почесних Амбасадорів.

Номінуватись на звання Почесного Амбасадора Львова можуть самі кандидати або ж їх висувають заклади вищої освіти, громадські організації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти туристичної діяльності та інші гравці сфери науки, політики, бізнесу, інформаційних технологій, культури тощо.

Щоб стати Почесним Амбасадором потрібно:

детальніше ознайомитися з критеріями відбору за посиланням;

подати заявку;

надіслати два рекомендаційні листи.

Протягом 5 років дії Програми було обрано 45 Почесних Амбасадорів Львова. Більшість із них працює в науковій, освітній, культурній, медичній, бізнесовій галузі, є членами або очолюють міжнародні, національні організації, федерації, асоціації.

Спільно з конференц-бюро амбасадори організували міжнародні конференції, залучили до Львова світових експертів для наукових, бізнесових подій, представили Львів на профільних міжнародних виставках, на офіційних прийомах і у приватних зустрічах.

Команда бюро запрошує на онлайн-зустріч з Амбасадорами, де учасники програми розкажуть, як привезти міжнародну конференцію на 200 осіб до Львова, організувати бізнес зустрічі з керівниками світових компаній, просувати інтереси міста на міжнародних конгресах, офіційних прийомах, в професійних колах. Онлайн-зустріч відбудеться 10 вересня на сторінці бюро у Facebook у прямому ефірі.

Як відомо, наприкінці листопада минулого року Почесними Амбасадорами Львова стало семеро осіб, детальніше про це читайте за посиланням.

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