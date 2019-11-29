У Львові представили 7 нових Почесних Амбасадорів

У Львові відбулася 5-та ювілейна Гала Почесних Амбасадорів. За вагомий внесок у розвиток Львова як гідного місця проведення заходів ділової гостинності (національних та міжнародних конференцій, конгресів, самітів, симпозіумів тощо) відзнаки вручено сімом новообраним Амбасадорам. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Так, Почесними Амбасадорами стали: