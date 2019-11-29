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У Львові представили 7 нових Почесних Амбасадорів

Андрій Котенський

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У Львові відбулася 5-та ювілейна Гала Почесних Амбасадорів. За вагомий внесок у розвиток Львова як гідного місця проведення заходів ділової гостинності (національних та міжнародних конференцій, конгресів, самітів, симпозіумів тощо) відзнаки вручено сімом новообраним Амбасадорам. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

Так, Почесними Амбасадорами стали:

  1. Тетяна Струк — директорка Лінгвістичного Центру.
  2. Оксана Заячківська — завідувачка кафедри нормальної фізіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
  3. Андрій Наконечний — проректор з наукової роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
  4. Богдан Шумилович — куратор проектів Центру міської історії Центрально-Східної Європи.
  5. Роман Кізима — дитячий онколог консультативної поліклініки та відділення хірургії КНПЛОР ЗУСДМЦ.
  6. Stephen Butler — Managing Director, Strategy Council UK.
  7. Peter Mejer-Rasmussen — CEO, Amardico 120 Ukraine and J&L Consulting.

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