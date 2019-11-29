У Львові представили 7 нових Почесних Амбасадорів

У Львові відбулася 5-та ювілейна Гала Почесних Амбасадорів. За вагомий внесок у розвиток Львова як гідного місця проведення заходів ділової гостинності (національних та міжнародних конференцій, конгресів, самітів, симпозіумів тощо) відзнаки вручено сімом новообраним Амбасадорам. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.
Так, Почесними Амбасадорами стали:
- Тетяна Струк — директорка Лінгвістичного Центру.
- Оксана Заячківська — завідувачка кафедри нормальної фізіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
- Андрій Наконечний — проректор з наукової роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
- Богдан Шумилович — куратор проектів Центру міської історії Центрально-Східної Європи.
- Роман Кізима — дитячий онколог консультативної поліклініки та відділення хірургії КНПЛОР ЗУСДМЦ.
- Stephen Butler — Managing Director, Strategy Council UK.
- Peter Mejer-Rasmussen — CEO, Amardico 120 Ukraine and J&L Consulting.
Андрій Котенський