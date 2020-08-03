На площі Ринок реставрують фасад кам’яниці за 700 тисяч гривень

У Львові розпочали реставрувати фасаду будинку на пл. Ринок, 5. Роботи триватимуть три місяці, а їх вартість – 700 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко розповіла, що об’єкт не є складним, але має сильні пошкодження.

«Фасад має частину втраченого тиньку, який відпав, внаслідок замокання через нещільну ринву та пошкоджену цеглу. Його деталі – скульптурні рельєфи, які є над кожним вікном, виконані з гіпсової ліпнини.Отож, скульптурний декор розчищатимуть, а де втрачений – поновлюватимуть, укріплюватимуть ін’єкціями та захищатимуть від атмосферних впливів», – повідомила Лілія Онищенко.

За її словами, проєкт фінансується з міського бюджету Львова. Вартість робіт становить 700 тисяч гривень. Реставрація триватиме 3 місяці.

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Фото: ЛМР