Андрія Гергерта поховають на Личаківському кладовищі

42-річного військового з Львівщини, заступника командувача Української добровольчої армії Андрія Гергерта (позивний «Червень») поховають у понеділок, 3 липня, на Личаківському кладовищі у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У неділю, 2 серпня, о 15.00 год. відбудеться зустріч воїна, парастас у Будинку воїна, що на вул. Короленка, 1а. Також буде можливість здійснити прощання протягом дня і вночі.

У понеділок, 3 серпня, о 11.00 год. відбудеться чин похорону, прощання у Гарнізонному храмі св. ап. Петра та Павла, що на вул. Театральній, 11. Поховають Андрія Гергерта на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, 1 серпня стало відомо про смерть 42-річного військового з Львівщини, заступника командувача Української добровольчої армії Андрія Гергерта (позивний «Червень»). Андрій Гергерт помер після тривалої хвороби – у лютому 2020 року у нього діагностували рак шлунку. У військового залишилася дружина та четверо дітей.

Андрій Гергерт родом із міста Миколаїв Львівської області. Брав участь у Революції Гідності. На фронті перебував з березня 2014 року. Був заступником командира 2-го запасного батальйону. Став командиром 8-ї окремої роти Добровольчого українського корпусу, яка згодом збільшилася до батальйону. У 2016 році був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджений.

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