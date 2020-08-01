Помер заступник командира УДА Андрій Гергерт

Після тривалої хвороби помер 42-річний військовий зі Львівщини, заступник командувача Української добровольчої армії, командир 8-го окремого батальйону «Аратта» Андрій Гергерт (Червень). Про це йдеться на Facebook-сторінці батальйону.

«Дорогі побратими, друзі, патріоти України, з сумом повідомляємо, що зупинилось серце нашого Комбата Друга Червня Андрія Гергерта. Українська земля втратила великого сина, відважного воїна, відданого батька та люблячого чоловіка. Небесний батальйон доповнив ще один Герой України, який віддано захищав незалежність Батьківщини. Просимо всіх молитвою згадати Комбата, який довгий час боровся ще й з особистим ворогом – важкою хворобою», – ідеться у повідомленні.

Про всі похоронні заходи повідомлять згодом.

Андрій Гергерт боровся із раком шлунку. Він лікувався в Австрії, у Києві і Львові. Втім хвороба прогресувала. У військового залишилася дружина та четверо дітей.

Андрій Гергерт родом із міста Миколаїв Львівської області. Брав участь у Революції Гідності. На фронті перебував з березня 2014 року. Був заступником командира 2-го запасного батальйону. Став командиром 8-ї окремої роти Добровольчого українського корпусу, яка згодом збільшилася до батальйону. У 2016 році був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджений.

Фото: соціальні мережі