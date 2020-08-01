МОЗ оновило перелік країн «зеленої» та «червоної» зон

Міністерство охорони здоров’я оновило перелік держав «зеленої» та «червоні» зон. До цього списку потрапило 127 країн. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я.

До «червоної зони» увійшли Китай, Чехія, Німеччина,Угорщина,Грузія, Албанія, Чорногорія, Росія, Польща, Франція, Болгарія, Іспанія та інші.

Громадяни, які прибувають в Україну із країн так званої «червоної зони», повинні проходити 14-денну самоізоляцію. Втім завершити достроково її можна, отримавши негативний результат ПЛР-тесту.

До «зеленої зони» увійшли Україна, Швеція, Португалія, Хорватія, Туреччина, Велика Британія, Словенія, Єгипет та інші.

Як відомо, з 1 серпня Україна змінює показники, за якими країни розподілятимуться в «зелену» та «червону» зони. Відтепер враховуватимуть два показники, при перевищенні яких буде відповідно віднесена країна до «червоної» або «зеленої» зони:

якщо приріст хворих за останні 14 днів перевищує такий приріст на території України;

якщо відсоток в тій чи іншій країні за останні 14 днів порівняно з минулими 14 днями буде більше ніж 30%.

Як повідомляв Львівський портал, для України свої кордони вже відкрили 39 країн світу. З їх переліком можна ознайомитися тут.

Зазначимо в Україні є інтерактивна мапа, де можна перевірити умови в’їзду чи транзитного проїзду.

Про те, як безпечно подорожувати під час пандемії, читайте тут.

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