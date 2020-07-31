У Львові встановили перші котівнички

У Львові розмістили перші 10 котівничок: 6 у Франківському та 4 у Шевченківському районі міста. До кінця року ЛКП «ЛЕВ» планує встановити на вулицях міста 20 таких конструкцій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі комунального підприємства.

Конструкція складається з двох частин – в нижньому піддоні встановлюються мисочки, які не розлітатимуться, а верхній дашок, захистить їжу від опадів, також він може слугувати місцем для відпочинку котика в теплу пору року. Також на конструкції буде розміщено табло з інформацією про належність котів до екосистеми міста та інформуванням мешканців, що чотирилапі є під захистом згідно Ухвали Львівської міської ради №3714 від 31.07. 2014 р.

«Зазвичай місця, де опікуни годують котів, виглядають не естетично через залишки їжі, різні посудини, загальну не облаштованість «котячого побуту». Місцеві мешканці скаржаться на хвостатих та небайдужих, які їх годують, а ті бідкаються, що люди не дають їм змоги підгодовувати знедолених тварин. Для вирішення такої проблеми команда ЛКП «Лев» розробила проект встановлення котівничок по місту – конструкцій, створених для зручного годування котів та забезпечення охайності місця годівлі», – розповів в.о.директора ЛКП «Лев» Андрій Пінчук.

Котівничка – це не лише інноваційне рішення, яке може стати окрасою вашого двору, а в першу чергу ознака гуманності та турботи про пухнастих.

У планах підприємства розміщення таких конструкцій по всьому місту, до кінця року буде встановлено 20 штук. На сьогодні на вулицях міста розміщено 10 котівничок – 6 у Франківському та 4 у Шевченківському районі міста.

За минулорічними підрахунками ЛКП «ЛЕВ» у Львові налічується близько шести тисяч безпритульних кота, які є невід’ємною частиною екосистеми міста, оскільки є природніми дератизаторами територій, на яких проживають. Про них турбуються небайдужі мешканці міста та опікуни, які отримують кожних два місяці корм від компаній-благодійників та допомогу від ветеринарів Першої комунальної ветеринарної клініки ЛКП «Лев».

Додвідково:

Проєкт реалізовується виключно за благодійні кошти донаторів ЛКП «Лев». Щоб пришвидшити реалізацію проекту, кожен охочий може долучитись – перекинувши комфортну для себе суму коштів на благодійний рахунок підприємства. Для цього необхідно перейти на сайт lkplev.com, натиснути кнопку DONATE, обравши призначення платежу «Вклад у благоустрій Львова. Придбання 100 котівничок».

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Фото: Ірина Шелест