До кінця року у Львові облаштують 20 котівничок

Для годування безпритульних котів у Львові встановили 9 котівничок, а до кінця 2020 року таких конструкцій з’явиться вже 20. У різних районах міста їх облаштовують за кошти благодійників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛКП «Лев».

Станом на 2019 рік у Львові нарахували близько 6000 безпритульних котів. Про них турбуються небайдужі львів’яни і компанії-благодійники, які надають корм. При потребі бездомних котиків лікують ветеринари комунальної ветклініки ЛКП «Лев».

Проте зазвичай місця, де годують котів, виглядають не естетично через залишки їжі і різні посудини. Місцеві мешканці скаржаться на такий «котячий побут» під власними будинками та на небайдужих, які годують тварин.

Відтак в ЛКП «Лев» придумали, як врятувати ситуацію і зробити місця годівлі котиків охайними. На території міста встановлюють котівнички – конструкції, створені для зручного годування.

«Конструкція складається з двох частин: у нижньому піддоні встановлюються мисочки, які не розлітатимуться, а верхній дашок захистить їжу від опадів, також він може слугувати місцем для відпочинку котика в теплу пору року. На конструкції буде розміщено табло з інформацією про належність котів до екосистеми міста та інформуванням мешканців, що чотирилапі є під захистом згідно з прийнятою ухвалою Львівської міськради. Котівничка – це не лише інноваційне рішення, яке може стати окрасою вашого двору, а в першу чергу ознака гуманності та турботи про пухнастих», – йдеться у повідомленні.

Такі котівнички ЛКП «Лев» встановлює виключно за благодійні внески небайдужих. Наразі у місті облаштували 9 таких котівничок: шість – у Франківському районі, три – у Шевченківському. До кінця року їхню кількість планують збільшити до 20.

Щоб пришвидшити реалізацію цього проєкту, можна пожертвувати кошти на благодійний рахунок ЛКП «Лев». Для цього необхідно перейти на сайт, натиснути кнопку «Donate», обравши призначення платежу «Вклад у благоустрій Львова. Придбання 100 котівничок».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛКП «Лев»