Лікар «швидкої» має отримувати зарплату від 20 тисяч, – Степанов

Міністерство охорони здоров’я планує підвищення зарплат працівників екстреної меддопомоги в наступному році. Зокрема зарплата лікаря екстреної меддопомоги має бути на рівні від 20 до 22 тис грн. Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

«Яка заробітна плата повинна бути вже в наступному році. Ми вважаємо, що у водія, який повинен бути медичним техніком, повинно бути від 10 тис. грн. Якщо ми говоримо про фельдшера, то відповідно від 13 до 16 тис. грн, і лікаря – від 20 до 22 тис. грн», – сказав Степанов.

Міністр навів дані по заробітній платі працівників екстреної меддопомоги у 2020 році.

За його словами, заробітна плата водія екстреної медичної допомоги складає від 3 800 до 4 200 грн, диспетчера – від 4 400 грн до 6 тис грн, лікаря – від 4 400 грн до 7 тис грн, фельдшера 4 400 грн до 6 тис грн.

Раніше Львівський портал писав про те, що у МОЗ планують поступово піднімати зарплати лікарям і вже в цьому році їх зарплату хочуть підвищити на 50% від нинішнього рівня. Загалом міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що в Україні зарплата лікарів повинна складати щонайменше 25 тисяч гривень.

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