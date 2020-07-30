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Судитимуть трьох підозрюваних у жорстокому вбивстві підлітків на Золочівщині

Вероніка Рой

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До Золочівського районного суду скерували обвинувальний акт стосовно трьох молодиків, котрих підозрюють у жорстокому вбивстві неповнолітніх хлопця та дівчини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Мова йде про інцидент, який трапився цьогоріч у середині березня. Тоді 17-річний та 19-річний мешканці с.Грабово та їх неповнолітній співучасник до смерті битами двох підлітків.  Тіла 17-річного юнака та 16-річної дівчини спалили та закопали у лісі. 31 березня правоохоронцям вдалось викрити зловмисників та віднайти понівечених постраждалих на території Золочівського району.Також з’ясувалось, що підозрювані причетні до збуту наркотиків.

Дії підозюваних кваліфіковано за ч.1 ст.304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність), ч.2 ст.306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів), ч. 2 ст.307 (збут наркотичних засобів) та п.п.1, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Обвинувальний акт у четвер, 30 липня, скеровано до Золочівського районного суду.

Тепер за вчинене двом дорослим обвинуваченим загрожує довічне ув’язнення, а неповнолітньому – до 15 років позбавлення волі. Наразі усі троє перебувають під вартою.

Раніше у поліції розповіли подробиці звірського вбивства неповнолітніх із Золочева, детальніше читайте тут.

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Фото: Нацполіція

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