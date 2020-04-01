Моторошне вбивство двох підлітків із Золочева: поліція розповіла деталі

У вівторок, 31 березня, правоохоронці затримали наркоторговців, яких підозрюють у вбивстві двох неповнолітніх із Золочева. Поліцейські встановили, що підозрювані могли спланувати злочин заздалегідь. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зазначимо, заява про зникнення двох підлітків з міста Золочів – 16-річної дівчини та 17-річного юнака надійшла у поліцію 17 березня. Проте 31 березня очільниця прокуратури Львівщини Ірина Діденко поінформувала про те, що було розкрито вбивство двох неповнолітніх.

Поліецські встановили, що що зниклі юнак та дівчина могли були вбитими, а до скоєння цього злочину причетні двоє мешканців міста Золочів, котрі з використанням Інтернету налагодили схему реалізації канабісу на території Львова та Золочева через закладки.

«Зловмисники ретельно спланували вбивства – вибрали місце у лісі неподалік села Підгірці, викопали яму, приготували знаряддя скоєння злочину та бензин для спалення тіл. 15 березня вони заманили юнака та дівчину у ліс, забили їх битою до смерті, тіла скинули у яму, облили бензином, підпалили та закопали», – розповів начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили знаряддя скоєння вбивств, револьвер, наркотичні засоби, частина яких була розфасована та готова до реалізації, а також електронні ваги, пакети та інші речові докази. Все вилучене скеровано на експертне дослідження.

31 березня поліцейські затримали причетних до вбивств та торгівлі наркотичними засобами у порядку статті 208 Кримінального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Слідчі повідомили затриманим про підозру в скоєні злочинів, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – довічне позбавлення волі.

Фото: поліція Львівщини