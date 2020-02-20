Львів’ян закликають фінансово долучитися до облаштування котівничок

У Львові оголосили збір коштів на закупівлю сотні котівничок. Про відповідну ініціативу йдеться на Facebook-сторінці ЛКП «Лев».

Як пояснюють у ЛКП «Лев», котівничка – це не лише елемент міської інфраструктури, а й узаконене місцевою владою місце для підгодовування котиків, що живуть на вулицях.

«Ми прагнемо, щоб опікуни мали належно облаштовані місця для опіки над безпритульними котами, а їх робота викликала повагу в мешканців і давала гідний приклад для наслідування нашим дітям», – зазначає підприємство.

Вартість однієї котівнички – 1 500 грн разом з монтажем. Якщо ви бажаєте долучитися благодійним внеском до реалізації проєкту, зробити пожертву можна на сайті lkplev.com за кнопкою Donate, вибравши пункт «Вклад у благоустрій Львова. Придбання 100 котівничок».