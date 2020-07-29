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У МОЗ хочуть посилити відповідальність за напади на медиків

Вероніка Рой

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доручив підготувати та винести на розгляд Кабінету міністрів питання щодо посилення відповідальності за напади на медичних працівників. Про це він повідомив під час брифінгу, передає УНН.

 

Він наголосив, що медики повинні працювати в нормальних умовах.

«Також велике питання, яке теж не вирішувалося за всі роки незалежності, це щодо безпеки наших медичних працівників. Дуже часто виїжджаючи на виклик вони не знають, куди вони їдуть. І здійснюються напади на медичних працівників швидкої. Такі ж напади здійснюються в приймальних відділеннях. Мені здається, що це неприпустимо і я дав відповідне завдання, ми будемо готувати в найближчі терміни, будемо виносити це на засідання Кабінету міністрів. Впевнений, що мої колеги мене підтримають, щодо посилення відповідальності за напади на медичних працівників», –  сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, не так давно у Львові трапився випадок нападу групи п’яних осіб на медиків швидкої медичної допомоги. Зокрема група з семи львів’ян напала на медиків «швидкої» котрі приїхали на виклик, та понищили майно лікарів і розбили ємності з ліками.

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