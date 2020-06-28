Група п’яних львів’ян напала на медиків «швидкої» та понищила їх майно

У неділю вночі, 28 червня, група з семи львів’ян напала на медиків швидкої допомоги, котрі приїхали на виклик, та понищили майно лікарів і розбили ємності з ліками. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інцидент трапився близько 2 год. ночі в одному з будинків на вулиці Княгині Ольги, куди медики швидкої медичної допомоги приїхали на виклик.

Поліцейськими було встановлено, що семеро осіб, серед яких були львів’яни віком від 18 до 29 років, перебували у стані алкогольного сп’яніння. Вони поводились неадекватно та нецензурно лаялись. Під час конфлікту з лікарями група львів’ян пошкодила ящик з медикаментами та розбила ємності з ліками.

Про цей інцидент у Facebook розповіла Віра Олексів, котра була у складі бригади в цю ніч. За її словами, під час нічного чергування вони відправилися на виклик з приводу алкогольного сп’яніння. У будинку ліфт не працював, відтак медики піднімалися пішки. На 8 поверсі сидів чоловік, котрий повідомив, що зламав ногу, коли спускався. Коли медики почали оглядати пацієнта, як повідомила Віра Олексів, з квартири вийшли п’яні жінки, які почали ображати лікарів.

«Пацієнт з «поломаною ногою» підривається і кидає в лікаря сумку з медикаментами , сумка розтрощенна. Ми ледь встигли втекти! Викликано поліцію! Після 3 годин стояння і роботи з поліцією спускається ще одна п’яна особа (як виявилось потім, що це наш пацієнт з втратою свідомості) з камерою та починає знімати і дальше ображати весь склад бригади! Хворий зі «зламаною ногою» пристрибує з 9 поверху відкриває двері в машині «швидкої» і плює на лікаря», – розповіла Віра Олексів.

Правоохоронці склали щодо правопорушників два адміністративних протоколи за ст.173 (дрібне хуліганство) КУпАП, чотири – за ст.178 (розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП та ще один – за ст.183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.

Фото: Віра Олексів