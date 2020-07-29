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У Львові п’яний водій втікав від патрульних та в’їхав у дерево

Ольга Денисяка

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Вночі 29 липня нетверезий водій автомобіля Dacia Logan втікав від патрульних та в’їхав у дерево. Внаслідок аварії постраждала пасажирка авто. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Близько опівночі патрульні отримали повідомлення, що за кермом автомобіля Dacia Logan – нетверезий водій.

«На вулиці Мазепи поліцейські виявили згаданий транспортний засіб, який їхав з вимкненими фарами. Водій не відреагував на вимогу про зупинку та почав втікати. Екіпаж розпочав переслідування», – йдеться в повідомленні.

На вулиці Космічній 31-річний чоловік не впорався з керуванням і в’їхав у дерево.

В автомобілі були двоє пасажирів. Жінка потребувала допомоги медиків. Відтак на місце події викликали швидку та слідчого.

Львів’янин мав ознаки сильного алкогольного сп’яніння. Перевірка в медичному закладі показала результат 2,53 проміле. Далі справою займаються слідчі.

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