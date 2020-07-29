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На Львівщині селищного голову обвинувачують у «дерибані» держземлі

Наталя Дуляба

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Голову одного зі селищ міського типу Яворівського району підозрюють у незаконній передачі громадянам 2,7 га держземлі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Встановлено, що 58-річна мешканка одного з селищ міського типу Яворівського району, виконуючи обов’язки селищного голови, протягом 2007-2010 років незаконно вилучила із державної власності земельні ділянки загальною площею 2,7103 га.

Посадовиця незаконно передала у власність дев’ятьох громадян земельні ділянки для ведення особистого  селянського господарства, які насправді належали до земель державної власності. Цим держава зазнала збитків майже на 3 млн грн.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження ч.2 ст.367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Фігурантці справи вже оголосили підозру. Наразі триває досудове розслідування.

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