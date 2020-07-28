З 1 серпня в Україні можуть запрацювати дитячі табори, але не усюди

В Україні з 1 серпня зможуть відновити роботу деякі дитячі табори. Відкриття кожного конкретного дитячого табору залежатиме від того, в якій із чотирьох карантинних зон він перебуватиме. Про це під час брифінгу 28 липня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Громадське.

Він пояснив, що працювати зможуть лише заклади в регіонах, які перебувають в зеленій і жовтій зоні.

«Коли регіон перебуває в зеленій і жовтій зоні – буде дозволена робота дитячих таборів, починаючи з 1 серпня, а регіони, які перебувають в помаранчевій і в червоній, там буде заборонена робота дитячих таборів», – зазначив Степанов.

Нагадаємо, з 1 серпня МОЗ ділитиме регіони на зелену, жовту, помаранчеву і червону зону залежно від рівня заповненості ліжок, кількості тестувань на 100 тисяч громадян, відсотка виявлення хворих і динаміки захворюваності. Регіон може перейти в іншу зону, якщо 5 днів поспіль зростає хоча б один із 4 показників.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я розповідали, що робота літніх дитячих таборів в Україні під час пандемії коронавірусу може збільшувати ризик інфікування.