ОСТАННІ НОВИНИ

З 1 серпня в Україні можуть запрацювати дитячі табори, але не усюди

Вероніка Рой

|

В Україні з 1 серпня зможуть відновити роботу деякі дитячі табори. Відкриття кожного конкретного дитячого табору залежатиме від того, в якій із чотирьох карантинних зон він перебуватиме. Про це під час брифінгу 28 липня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Громадське.

 

Він пояснив, що працювати зможуть лише заклади в регіонах, які перебувають в зеленій і жовтій зоні.

«Коли регіон перебуває в зеленій і жовтій зоні – буде дозволена робота дитячих таборів, починаючи з 1 серпня, а регіони, які перебувають в помаранчевій і в червоній, там буде заборонена робота дитячих таборів», – зазначив Степанов.

Нагадаємо, з 1 серпня МОЗ ділитиме регіони на зелену, жовту, помаранчеву і червону зону залежно від рівня заповненості ліжок, кількості тестувань на 100 тисяч громадян, відсотка виявлення хворих і динаміки захворюваності. Регіон може перейти в іншу зону, якщо 5 днів поспіль зростає хоча б один із 4 показників.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я розповідали, що робота літніх дитячих таборів в Україні під час пандемії коронавірусу може збільшувати ризик інфікування.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Подорож у тропічний рай: як біля Львова вирощують банани, папаю та маракуйю
Вероніка РОЙ
Подорож у тропічний рай: як біля Львова вирощують банани, папаю та маракуйю

Ви, мабуть, переконані, що екзотичні фрукти, банани, лимони, гранати, лайм, ростуть десь далеко від України у теплих кра...

Стратегія успіху: як «АТБ» підкорює наш західний регіон
Ірина ВЕЛИЧКО
Стратегія успіху: як «АТБ» підкорює наш західний регіон

Минулого вікенду Україна відзначила День торгівлі – свято фахівців, від яких залежить комфорт, якість і безпека товарів....

Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків
Наталя ДУЛЯБА, Ольга ДЕНИСЯКА
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків

Після чотирьох місяців вимушеного карантину через COVID-19 у Львові нарешті дозволили відкрити дитячі садки. До організа...

Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах

Перші шість місяців поточного року стали безпрецедентним випробуванням на міцність як для вітчизняного торговельного біз...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...