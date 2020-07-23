З 1 серпня адаптивний карантин діятиме по-новому: що зміниться?

З 1 серпня адаптивний карантин в Україні дозволятиме посилювати чи послаблювати карантин в окремих містах і районах областей, якщо саме в них найгірша ситуація з коронавірусом. Про це в інтерв’ю «Українському радіо» розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає УП.

За його словами, з 1 серпня адаптивний карантин працюватиме по-новому – не так, як це було протягом останніх півтора місяці.

«Ми відмовилися від тотального загального карантину на території всієї держави, а запровадили адаптивний карантин, який із 31 липня – можна сказати, вже з 1 серпня – розпочне працювати інакше, ніж було до цього впродовж останніх півтора місяці. У чому інакшість? Якщо область 5 днів поспіль буде перевищувати 4 загальнонаціональні індикатори, які були до цього, ми цю область розкладемо на райони і міста обласного значення – і кожен район покаже свій внесок в стан захворюваності коронавірусної хвороби», – розповів Віктор Ляшко.

Далі, в залежності, який відсоток хворих на COVID-19 дає район або місто обласного значення, він буде виділений або в зелену, або в жовту, або в помаранчеву, або в червону зону.

«Червона зона– це найкритичніша, в якій закривається все, як у нас було в березні-квітні на території всієї держави. І якщо є червона зона, то він триває до того часу, доки внесок у загальну захворюваність в області не зменшиться – і область не перейде у помаранчеву, жовту чи зелену. Коли три дні ми бачимо, що показник кращий, ми переводимо цей район в іншу зону», – пояснює головний санітарний лікар України.

Ляшко також уточнив, що «зелена зона – це загально обов’язкові вимоги, які сьогодні є: не можна заходити у громадські будівлі без маски на обличчі, потрібно дотримуватися соціальної дистанції, потрібно мити руки й обробляти їх антисептиком, і одна людина на 5 квадратних метрів».

Жовта зона– це «буферна зона», яка не дуже відрізняється від «зеленої» за обмеженнями, але стає попереджувальною. У цьому періоді заборонено відвідувати будинки літніх людей, лікарні, соціальні установи.

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Зазначимо, станом на ранок четверга, 23 липня, в Україні зафіксовано 61 851 випадок корнавірусної інфекції. За останню добу виявили 856 нових хворих.

Як повідомляв Львівський портал, 22 липня в Україні продовжили дію адаптивного карантину до 31 серпня. Відтак з 1 серпня залежно від епідемічної ситуації будуть будуть встановлювати «зелені», «жовті», «помаранчеві» та «червоні» рівні небезпеки. Рівень встановлюватиметься автоматичною системою і затверджуватиметься комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС).

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Зображення: МОЗ