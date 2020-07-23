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У МОЗ пояснили, чому під час пандемії не можуть працювати літні табори

Вероніка Рой

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Робота літніх дитячих таборів в Україні під час пандемії коронавірусу може збільшувати ризик інфікування. Про це інформує Центр громадського здоров’я МОЗ України.

 

Зокрема, як стверджують фахівці, під час пандемії COVID-19, початок оздоровчої кампанії дітей до моменту скасування карантинних заходів заперечує саме поняття «оздоровча кампанія» та збільшує ризик інфікування.

«Навіть за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів у приміщеннях та на території закладів оздоровлення, відвідати такі літні табори зможуть не всі діти, які цього потребують. Оздоровитися й відпочити слід дітям з усієї України. Це означає переміщення дітей з різних областей з різним рівнем захворюваності. Враховуючи епідемічну ситуацію у кожному окремому регіоні, слід уважно задуматися над тим, що літні табори відвідуватимуть діти із регіонів з високими показниками захворюваності», – йдеться у повідомленні.

Також у ЦГЗ додають, що, зважаючи на поточну епідемічну ситуацію із захворюваністю на COVID-19 в Україні, відкриття дитячих оздоровчих закладів зараз буде передчасним через значний ризик розповсюдження хвороби.

Як повідомляв Львівський портал, 22 липня в Україні продовжили дію адаптивного карантину до 31 серпня. Детальніше про те, які зміни він передбачає, читайте за посиланням.

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