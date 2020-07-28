У Львові рятувальники визволяли з зачиненої квартири 3-річну дитину

Рятувальники визволили 3-річну дитину, яка зачинилась у квартирі на вул. Городоцькій, 173. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.
Інцидент стався в понеділок ввечері, 27 липня, орієнтовно о 22:00 год. У квартирі на вул. Городоцькій, 173 зачинилась 3-річна дитина і не може самостійно вибратись із помешкання.
На місце прибули рятувальники, які за допомогою висувної драбини дістались на третій поверх, де й перебувала малеча. Дитина медичної допомоги не потребувала.
ДСНС Львівщини закликає батьків бути відповідальними і пильно стежити за безпекою дітей.
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Наталя Дуляба