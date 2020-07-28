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Поліція затримала водія, який збив пішохода на Сихові та втік

Вероніка Рой

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Поліцейські розшукали 28-річного водія, котрий на Сихові у Львові збив пішохода та втік з місця аварії. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Зазначимо, ДТП сталася 26 липня близько другої години ночі на проспекті Червоної Калини у Львові. Тоді невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на 26-річного пішохода та втік з місця ДТП. Постраждалого з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано.

Згодом правоохоронці встановили, що до скоєння наїзду на пішохода причетний 28-річний львів’янин, який керував автомобілем ВАЗ-2107. Транспортний засіб поліцейські вилучили.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу.

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