На Старосамбірщині виявили незаконну рубку дерев

На Старосамбірщині знайшли 12 колод зрубаних смерек, які не мали належних чіпів. Правоохоронці вилучили деревину та трактор, яким її транспортували. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

У повідомленні йдеться, що 27 липня співробітники Старосамбірського відділення поліції виявили в одному з сіл району, поблизу лісопильні, чоловіка, який трактором транспортував нечіповані колоди дерев породи «ялиця».

Правоохоронці встановили особу чоловіка – ним виявився 37-річний місцевий мешканець.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі на термін до трьох років, або позбавлення волі на той самий термін.

Поліцейські вилучили 12 колод та трактор, яким їх транспортували. Проводиться досудове розслідування.

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Фото: Нацполіція Львівщини