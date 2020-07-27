Відкрили для проїзду першу частину вулиці Данила Апостола

На ділянці від вул. Данила Апостола, 9а до вул. Північної завершили ремонт і відкрили вулицю для проїзду транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На відрізку від Данила Апостола, 9а до вул. Північної роботи виконувало ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». На об’єкті нанесли розмітку, встановили дорожні знаки та відкрили вулицю для руху транспорту. Вартість робіт становить 29 млн грн.

«На другому відрізку – від вул. Курмановича до вул. Данила Апостола, 9а, де роботи виконує ТзОВ «НВК Шляхбуд» – роботи ще тривають. Підрядник запевняє: до кінця літа ремонт буде завершений. Ми йому допомагаємо, підсилюємо. Цей відрізок не є магістральною вулицею, тому впевнені, що підрядник встигне так, як планує. Вартість робіт на цій ділянці – 14,5 млн грн», – розповіла директорка ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова.

Як повідомляв Львівський портал, роботи тут стартували у грудні минулого року.

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