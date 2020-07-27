Синоптики розповіли, якої погоди українцям чекати у серпні

Цьогоріч у серпні в Україні очікується середня місячна температура 19-24 градуси тепла. Про це інформує Укргідрометцентр.

Середня місячна температура у серпні передбачається 19-24° тепла, а в горах – 16-17° тепла, що на 1-2° вище середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується 33-84 мм, а в Карпатах – до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

В Укргідрометцентрі кажуть, що здебільшого середня місячна температура повітря у серпні складає 17-20° тепла, на півдні та південному сході країни місцями – 21-23°, а в гірських районах –11-16° тепла.

Абсолютний максимум температури повітря становить 34-41°, а мінімум – 1-7° тепла. Заморозки на поверхні ґрунту ймовірні наприкінці місяця в Україні, крім південних та більшості центральних областей.