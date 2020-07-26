Окупанти 15 разів порушили режим «тиші» на Донбасі

Протягом минулої доби, 25 липня, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Так, окупанти стріляли по українських позиціях поблизу Кримського, Причепилівки, Попасної, Троїцького, Новозванівки, Новоолександрівки, Оріхового, Авдіївки, Невельського, Лебединського, Опитного та Водяного.

Противник використовував стрілецьке озброєння, гранатомети та міномети калібру 82 мм. В окремих випадках російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих обстрілів 25 липня втрат серед українських військових не було.

Водночас у штабі ООС наголошують, що підрозділи ЗСУ, виконуючи Мінські домовленості, вогонь у відповідь не відкривали.

Також військові розпочали підготовку до повного та всеосяжного режиму припинення вогню відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020 року, котре набирає чинності опівночі 27 липня.

«Заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців у разі порушення домовленостей противником діяти відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства України у разі наступальних дій збройних формувань РФ, проведення противником диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури. При цьому Збройні Сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей, для чого в Командуванні об’єднаних сил створені відповідні додаткові резерви», – йдеться у повідомленні.

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